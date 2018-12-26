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Мать 11 детей спустя год нашли мёртвой в Новочеркасске

Мать 11 детей спустя год нашли мёртвой в Новочеркасске
В Новочеркасске спустя год нашли пропавшую многодетную мать. 70-летняя Валентина Чернова найдена мёртвой. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» 27 декабря.

Мама 11 детей и бабушка 20 внуков пропала 26 декабря 2017 года в Новочеркасске. Накануне Нового года женщина поехала получать пенсию в станицу Грушевскую. Ни в этот, ни на следующий день она обратно не вернулась. Родные сразу начали искать пенсионерку, однако никаких её следов обнаружить не удалось.

К поиску подключились полиция и волонтёры, но они не дали результатов.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства смерти женщины.

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