Мать 11 детей спустя год нашли мёртвой в Новочеркасске



В Новочеркасске спустя год нашли пропавшую многодетную мать. 70-летняя Валентина Чернова найдена мёртвой. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» 27 декабря.



Мама 11 детей и бабушка 20 внуков пропала 26 декабря 2017 года в Новочеркасске. Накануне Нового года женщина поехала получать пенсию в станицу Грушевскую. Ни в этот, ни на следующий день она обратно не вернулась. Родные сразу начали искать пенсионерку, однако никаких её следов обнаружить не удалось.



К поиску подключились полиция и волонтёры, но они не дали результатов.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства смерти женщины.