Мать 11 детей и бабушка 20 внуков пропала без вести в Ростовской области



В Ростовской области пропала мать 11 детей и бабушка 20 внуков. Родные разыскивают 70-летнюю Валентину Чернову из Новочеркасска уже больше двух недель.



Пенсионерку последний раз видели 26 декабря в районе НЭВЗа, где она проживала в частном доме. В этот день женщина собиралась ехать в станицу Грушевскую, где она прописана, чтобы получить пенсию, сообщает DonDay Новочеркасск. Но до места она так и не добралась. Больше никакой информации о местонахождении пропавшей нет.



У Валентины Черновой большая семья. У неё 11 взрослых детей и 20 внуков. Они заявили о пропаже пенсионерки в полицию. Но пока найти женщину не удалось. По словам внучки пропавшей, серьёзных проблем со здоровьем, не смотря на возраст, у пропавшей жительницы Новочеркасска не было.



В день пропажи Валентина Чернова ушла из дома в коричневой куртке, чёрных брюках, на голове был тёмный платок. Из особых примет: на правой руке шрам после операции.



Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Валентина Чернова или видел её, просят сообщить по телефонам 8-928-9-602-602 или 102 (с городского - 02).