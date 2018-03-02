Массовое ДТП с участием шести авто произошло в Ростове-на-Дону



В Ростове-на-Дону около ЦГБ столкнулись шесть автомобилей. Происшествие случилось на пересечении проспекта Нагибина и улицы Текучева в ночь с 3 на 4 марта.

По предварительной информации, «ВАЗ-2112» врезался в «Мерседес». От удара автомобили отбросило на четыре припаркованных легковушки. Стоявшая на обочине «Субару Импреза» по инерции въехала в ларек.



Как сообщили в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, во время ЧП травм никто не получил. По факту случившегося идет проверка.