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Массовое ДТП с участием шести авто произошло в Ростове-на-Дону

Массовое ДТП с участием шести авто произошло в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону около ЦГБ столкнулись шесть автомобилей. Происшествие случилось на пересечении проспекта Нагибина и улицы Текучева в ночь с 3 на 4 марта.
По предварительной информации, «ВАЗ-2112» врезался в «Мерседес». От удара автомобили отбросило на четыре припаркованных легковушки. Стоявшая на обочине «Субару Импреза» по инерции въехала в ларек.

Как сообщили в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, во время ЧП травм никто не получил. По факту случившегося идет проверка.

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