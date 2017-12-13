Массовое ДТП с семью автомобилями произошло в Ростове: двое пострадали



Массовое ДТП с семью автомобилями произошло в Ростове: двое пострадали. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 15 декабря на улице Ленина.



По предварительной информации, 23-летний водитель «Хонды Аккорд», не справившись с управлением, допустил наезд на припаркованные автомобили. По инерции машины начали сбиваться «в кучу», таким образом получили повреждения семь машин.



- В результате аварии 24-летний и 37-летний пассажиры получили травмы и были доставлены в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

