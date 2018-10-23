Массовое ДТП с автобусом и «ГАЗелью» произошло в Ростове



В Ростове на улице Ленина столкнулись автобус с пассажирами, грузовая «ГАЗель», «Хендай Акцент» и «Фиат». ДТП произошло около 14 часов 25 октября.



По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель грузовика. Во время движения мужчина, управлявший «ГАЗелью», не справился с управлением и врезался в автобус № 94, следовавший с пассажирами по маршруту. От удара оба транспортных средства отбросило на припаркованные «Фиат» и «Хендай Акцент».



По словам очевидцев происшествия, девушку из «Фиата» зажало в машине. Пострадавшую увезли на «скорой».

- В результате происшествия пострадала 33-летняя водитель «Фиата» и 17-летняя пассажирка автобуса, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



В настоящее время на месте работают спасатели и полицейские. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.



