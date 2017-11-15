Массовое ДТП произошло в Ростове на Ворошиловскому мосту из-за тумана и гололеда: видео





Массовое ДТП произошло в Ростове на Ворошиловскому мосту из-за тумана и гололеда. В течение получаса на этом месте случились три аварии.



Примерно в восемь часов утра 17 ноября при въезде на мост произошло столкновение восьми автомобилей. Спустя 15 минут на этом же месте «Форд Фокус» на большой скорости врезался в минивэн «Хендай Старекс».

- На мосту все еще был сильный туман, ничего не видно на расстоянии вытянутой руки, - отметил очевидец происшествия Алексей. - При этом на темном асфальте совсем не видно тонкой наледи. Некоторые водители даже вышли из машин, встали перед мостом, чтобы предупредить въезжающих на мост об аварии впереди.







Однако даже такие меры не помогли избежать еще одного ДТП. «Дэу Нексия» при въезде на мост врезалась в «Шевроле», который попал в аварию ранее. В итоге всех аварий повреждены 15 машин. Как отмечают свидетели, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.



Массовая авария спровоцировала огромную пробку, которая начинается от улицы Седова и заканчивается в районе улицы Максима Горького. Движение по мосту практически парализовано.