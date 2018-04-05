Авторизация

Регистрация


  • USD 57.83
  • EUR 70.71
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Масштабное возгорание камыша рядом с жилым комплексом потушили в Ростове

Масштабное возгорание камыша рядом с жилым комплексом потушили в Ростове
В Ростове рядом с жилым комплексом «Голубые ели» на улице Вересаева ликвидировали крупное возгорание камыша.

Пожар начался около часа дня. Огонь быстро распространился по сухой траве. За два часа он успел охватить площадь 700 квадратных метров и вплотную подошёл к жилым домам. Жильцы многоэтажек могли из окон наблюдать за пожаром.
- Возгорание ликвидировали в 15:03. В тушении были задействованы три единицы техники и 12 спасателей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.

Добавим, что причиной пожара мог стать непотушенный костёр или брошенный окурок.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.