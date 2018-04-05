Масштабное возгорание камыша рядом с жилым комплексом потушили в Ростове



В Ростове рядом с жилым комплексом «Голубые ели» на улице Вересаева ликвидировали крупное возгорание камыша.



Пожар начался около часа дня. Огонь быстро распространился по сухой траве. За два часа он успел охватить площадь 700 квадратных метров и вплотную подошёл к жилым домам. Жильцы многоэтажек могли из окон наблюдать за пожаром.

- Возгорание ликвидировали в 15:03. В тушении были задействованы три единицы техники и 12 спасателей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.



Добавим, что причиной пожара мог стать непотушенный костёр или брошенный окурок.