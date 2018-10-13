Машина перевернулась после ДТП в Ростове: пострадала женщина



В Ростове в результате столкновения двух иномарок пострадала женщина. ДТП произошло в районе 8 часов 16 октября.



На улице Коминтерна столкнулись «Рено» и «Тайота Камри». Авария случилась около дома № 14Б.

От удара «Рено» перевернулась вверх дном.

- В результате ДТП пострадала 40-летняя пассажирка «Рено», - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.



Также в ведомстве добавили, что сейчас неизвестно, кто стал виновником аварии. Все обстоятельства в данный момент уточняются.