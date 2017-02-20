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Маршрутка сбила женщину на пешеходном переходе в Ростове

Маршрутка сбила женщину на пешеходном переходе в Ростове

Маршрутка №48 сбила 41-летнюю женщину в Ростове на нерегулируемом пешеходном переходе. ДТП случилось 20 февраля около половины первого дня. Женщина переходила дорогу в установленном правилами месте на улице Еременко, в районе дома 85, когда ее сбил "Мерседес Бенц" с 65-летним водителем за рулем.
- Пострадавшую отвезли в больницу, она получила травмы,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- В машине находилось шесть пассажиров, никто из них не пострадал.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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