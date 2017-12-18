Маршрутка с пассажирами врезалась в военный КамАЗ в Ростове





Маршрутка с пассажирами врезалась в военный КамАЗ в Ростове. В происшествии пострадали четыре человека.



ДТП произошло на улице Оганова 20 декабря около 10 часов утра. В районе дома № 39А/1 29-летний водитель военного грузовика не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом «Хендай Каунти» № 1 (микрорайон Суворовский – Центральный рынок).

- В результате аварии 33-летний шофер и три пассажира общественного транспорта 20, 27 и 54 лет получили травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



Сейчас сотрудники ГИБДД уточняют обстоятельства происшествия.



