Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Маршрутка с пассажирами врезалась в столб в Ростове

Маршрутка с пассажирами врезалась в столб в Ростове
В Ростове 28 декабря произошло ДТП с участием маршрутки с пассажирами. По словам очевидцев происшествия, авария случилась около 16 часов на улице 1-й Конной Армии возле ДК «Ростсельмаш».

Пассажиры рассказали, что водитель всю дорогу ехал с большой скоростью. В какой-то момент он стал резко тормозить, микроавтобус занесло. Затем маршрутку выбросило на тротуар, где она врезалась в столб.

Совершив ДТП, шофёр бросил транспортное средство вместе с людьми и сбежал. Между тем, нескольким пассажирам понадобилась помощь медиков. Трое ростовчан обратились в травмпункт после аварии.

Маршрутка с пассажирами врезалась в столб в Ростове

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.