Маршрутка с пассажирами врезалась в столб в Ростове



В Ростове 28 декабря произошло ДТП с участием маршрутки с пассажирами. По словам очевидцев происшествия, авария случилась около 16 часов на улице 1-й Конной Армии возле ДК «Ростсельмаш».



Пассажиры рассказали, что водитель всю дорогу ехал с большой скоростью. В какой-то момент он стал резко тормозить, микроавтобус занесло. Затем маршрутку выбросило на тротуар, где она врезалась в столб.



Совершив ДТП, шофёр бросил транспортное средство вместе с людьми и сбежал. Между тем, нескольким пассажирам понадобилась помощь медиков. Трое ростовчан обратились в травмпункт после аварии.



