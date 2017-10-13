Маршрутка № 85 врезалась в ВАЗ в Ростове

В Ростове маршрутка № 85 (Гл. автовокзал - ТЦ «Мега») врезалась в легковушку. В результате аварии пострадала девушка.



По предварительным данным, 39-летний водитель маршрутки в районе дома № 2 по улице Просвещения не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди «ВАЗ-2114».

- В результате ДТП получила травмы и самостоятельно обратилась в больницу 22-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-2114», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – 25-летний водитель ВАЗа не пострадал.



По факту ДТП проводится проверка. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.