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Маршрутка № 85 врезалась в ВАЗ в Ростове

В Ростове маршрутка № 85 (Гл. автовокзал - ТЦ «Мега») врезалась в легковушку. В результате аварии пострадала девушка.

По предварительным данным, 39-летний водитель маршрутки в районе дома № 2 по улице Просвещения не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди «ВАЗ-2114».
- В результате ДТП получила травмы и самостоятельно обратилась в больницу 22-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-2114», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – 25-летний водитель ВАЗа не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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