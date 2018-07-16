Мама трагически погибшей в батайском ДТП первоклассницы скончалась в больнице после двух месяцев нахождения в реанимации



Мама погибшей в страшном ДТП первоклассницы Леры умерла в больнице. Около двух месяцев врачи боролись за жизнь женщины. Она скончалась в ночь на 17 июля, не приходя в сознание.



Напомним, страшная трагедия случилась утром 24 мая в Батайске. 27-летняя Елена и ее дочь Лера стояли на тротуаре возле пешеходного перехода, в десятке метров от школы, в которой училась девочка. Школьница вместе с мамой шла на ее первый в жизни последний звонок. Однако празднику не суждено было состояться…



По дороге в это время ехал мужчина на «Ладе Приоре». Он не справился с управлением и вылетел прямо на тротуар, где стояли малышка с мамой. От силы удара ребенка буквально разорвало, а Елена отлетела на несколько метров.



Смерть малышки наступила мгновенно. Ее маму в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу. Без малого два месяца врачи боролись за жизнь 27-летней женщины.



Ее не стало ночью, по предварительным данным, от остановки сердца. Елена так и не узнала, что ее старшей дочери Леры больше нет…



Женщину похоронят в поселке Целина, рядом с дочерью. У нее остались муж и маленький ребенок.