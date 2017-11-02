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Мальчик пяти лет пострадал в ДТП в Ростовской области

Мальчик пяти лет пострадал в ДТП в Ростовской области
Мальчик пяти лет пострадал в ДТП в Ростовской области. Авария произошла днем 4 ноября в Белой Калитве.

По предварительным данным, 57-летний водитель «Лады Веста» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Пежо». В результате пострадал пятилетний мальчик. С травмами он был доставлен в больницу. Ребенок был пристегнут ремнём безопасности с адаптером, что является нарушением правил перевозки детей.

- Водитель отказался от освидетельствования на опьянение, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. В отношении него был составлен протокол об административных правонарушениях «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и «Нарушение правил перевозки людей».

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