Магазин-склад стройматериалов сгорел в Новочеркасске: видео



Крупный пожар произошёл поздно вечером 8 октября в Новочеркасске. Возгорание случилось в магазине на улице Троицкой около 21:30.



По словам очевидцев, перед тем, как вспыхнул огонь, был слышен сильный хлопок. Вскоре над зданием взметнулось пламя. Огонь распространился по зданию и даже на стройматериалы, лежащие на паллетах во дворе магазина-склада, сообщает DonDay.ru Новочеркасск.



На место прибыли три пожарных расчёта, которые по приезду запросили подмогу. В общей сложности к тушению привлекались семь расчётов. Через 15 минут пожарным удалось локализовать огонь, предотвратив его дальнейшее распространение. Ещё через 15 минут ликвидировали открытое горение, после чего спасатели приступили к проливке – тлеющие стройматериалы то и дело вспыхивали снова и снова.



В результате происшествия никто не пострадал. На момент возгорания магазин-склад уже был закрыт. На его территории находился только охранник, которому удалось выскочить из горящего здания.



