Магазин игрушек сгорел в Ростовской области



Магазин игрушек сгорел в Ростовской области. Происшествие случилось ночью 13 августа в Азове на улице Ленина.



По предварительной информации, возгорание произошло на площади порядка 20 квадратных метров. Огонь в считанные минуты распространился по всему павильону, не давая возможности спасти товар.



- Для ликвидации на вызов прибыли девять пожарных и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



Специалисты еще выясняют причины возгорания, а «в народе» уже выдвигают свои версии происшествия. Так, большинство местных жителей уверены, что ларек загорелся не случайно. Это все происки конкурентов.



- Это был самый лучший магазин в Азове, и хозяева очень приветливые люди, - поделилась Алина П. - У них по Азову самые низкие цены были и постоянно акции. Жадность конкурентов, я думаю, стала причиной. Вместо того чтобы цены снизить, они такое устраивают.