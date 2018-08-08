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Магазин игрушек сгорел в Ростовской области

Магазин игрушек сгорел в Ростовской области
Магазин игрушек сгорел в Ростовской области. Происшествие случилось ночью 13 августа в Азове на улице Ленина.

По предварительной информации, возгорание произошло на площади порядка 20 квадратных метров. Огонь в считанные минуты распространился по всему павильону, не давая возможности спасти товар.

- Для ликвидации на вызов прибыли девять пожарных и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Специалисты еще выясняют причины возгорания, а «в народе» уже выдвигают свои версии происшествия. Так, большинство местных жителей уверены, что ларек загорелся не случайно. Это все происки конкурентов.

- Это был самый лучший магазин в Азове, и хозяева очень приветливые люди, - поделилась Алина П. - У них по Азову самые низкие цены были и постоянно акции. Жадность конкурентов, я думаю, стала причиной. Вместо того чтобы цены снизить, они такое устраивают.

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