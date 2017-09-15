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Любовник обокрал ростовчанку в номере отеля

Любовник обокрал ростовчанку в номере отеля
Любовник обокрал жительницу Ростова в номере отеля. Кража произошла, пока влюблённая женщина спала.

Ростовчанка и 40-летний уроженец Краснодарского края состояли в любовных отношениях. Их очередное свидание проходило в номере одной из гостиниц Кировского района города. Когда возлюбленная уснула, мужчина похитил ювелирные изделия, часы и
банковскую карту, пин-код от которой ему был известен. Общая сумма ущерба составила около 100 тыс. руб.

Проснувшись, женщина обнаружила пропажу и заявила в полицию. Полицейским удалось найти и задержать вора-любовника.
- Подозреваемый был неоднократно судим за кражи и разбои, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Похищенные вещи он продал, а деньги потратил.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время он задержан.

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