Любовник обокрал ростовчанку в номере отеля



Любовник обокрал жительницу Ростова в номере отеля. Кража произошла, пока влюблённая женщина спала.



Ростовчанка и 40-летний уроженец Краснодарского края состояли в любовных отношениях. Их очередное свидание проходило в номере одной из гостиниц Кировского района города. Когда возлюбленная уснула, мужчина похитил ювелирные изделия, часы и

банковскую карту, пин-код от которой ему был известен. Общая сумма ущерба составила около 100 тыс. руб.



Проснувшись, женщина обнаружила пропажу и заявила в полицию. Полицейским удалось найти и задержать вора-любовника.

- Подозреваемый был неоднократно судим за кражи и разбои, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Похищенные вещи он продал, а деньги потратил.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время он задержан.