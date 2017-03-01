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Лобовое столкновение между двумя иномарками произошло в Ростове

Лобовое столкновение между двумя иномарками произошло в Ростове

Лобовое столкновение между двумя иномарками произошло в Ростове в районе зоопарка. Около половины седьмого утра на улице Зоологической 36-летний водитель на “Хендай Солярис», по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в «БМВ-523», которым управлял 27-летний парень.
- В результате ДТП пострадала 43-летняя пассажирка «БМВ»,- сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.- Женщину отвезли в больницу.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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