Лобовое столкновение двух иномарок произошло в Ростове





Лобовое столкновение двух иномарок произошло в Советском районе Ростова. ДТП случилось вечером 13 марта на улице 339-й Стрелковой Дивизии.



По словам очевидцев, автомобиль «Хёндай Акцент» хотел обогнать грузовик и выехал на «встречку». Водитель иномарки надеялся проехать перед двигающейся ему навстречу «Хондой». Однако сделать этого она не успел, и машины столкнулись. Последствия аварии сфотографировал свидетель. На изображении видно, что капоты автомобилей сильно повредились, но данных о пострадавших пока не поступало.



Утром 13 марта при лобовом столкновении «ВАЗ-2106» и «Ауди A6» погиб водитель «ВАЗа».