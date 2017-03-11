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Лобовое столкновение двух иномарок произошло в Ростове

Лобовое столкновение двух иномарок произошло в Ростове

Лобовое столкновение двух иномарок произошло в Советском районе Ростова. ДТП случилось вечером 13 марта на улице 339-й Стрелковой Дивизии.

По словам очевидцев, автомобиль «Хёндай Акцент» хотел обогнать грузовик и выехал на «встречку». Водитель иномарки надеялся проехать перед двигающейся ему навстречу «Хондой». Однако сделать этого она не успел, и машины столкнулись. Последствия аварии сфотографировал свидетель. На изображении видно, что капоты автомобилей сильно повредились, но данных о пострадавших пока не поступало.

Утром 13 марта при лобовом столкновении «ВАЗ-2106» и «Ауди A6» погиб водитель «ВАЗа».

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