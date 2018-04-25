Личность погибшего в Ростовской области мужчины выясняют следователи



Следователи Зерноградского межрайонного следственного отдела СК просят оказать содействие в установлении имени мужчины, убитого в 2016 году.



Искалеченный труп обнаружили 20 августа в лесополосе возле дороги поселок Березовая Роща - поселок Новонатальино в Кагальницком районе. У мужчины были множественные переломы костей свода черепа и травмы головы. Эксперты заключили, что тело пролежало около трех месяцев.



По предварительной информации, мужчине было 40-50 лет. Рост - около 160 сантиметров, у него волнистые светло-русые, с проседью, волосы и щетина на лице.



У погибшего были татуировки. На тыльной стороне фаланги пальца левой кисти - надпись «Саша», на тыльной поверхности правой кисти - татуировка «За вас», на правой ягодичной области -

татуировка «Привет…там».



На мужчине были брюки темно-синего цвета с надписью «PORSCHE», еще одни темно-серые штаны с надписью «UFC», а также бордовые кеды 40-го размера с черными и белыми вставками.



Всех, кто обладает какой-либо информацией о личности погибшего, просят сообщить в Зерноградский межрайонный следственный отдел СКР по Ростовской области по телефонам: 8 (86359) 4-24-25, 4-14-34 или в отдел криминалистики следственного управления по телефону: 8-988-512-31-65.