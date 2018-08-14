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Летевший из Туниса в Ростов самолет экстренно сел в Турции

Летевший из Туниса в Ростов самолет экстренно сел в Турции
Самолет, направлявшийся в Ростов из африканского Туниса, экстренно сел в Турции. Борт приземлился в аэропорту Антальи.
«Боинг-737» российской авиакомпании «Северный ветер» выполнял рейс N 4 1768 Монастир – Ростов-на-Дону. Он должен был прибыть в Платов ещё в 11:30. Однако самолет со 150 пассажирами на борту экстренно приземлился в ближайшем аэропорту. Борт до сих пор находится в Анталье.

В пресс-службе ростовского аэропорта отметили, что причины посадки воздушного судна в другом месте назначения устанавливаются. По некоторым данным, у воздушного судна произошли критические проблемы с одним из двигателей.

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