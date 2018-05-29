Летчика из Ростова могут перевести в другую колонию США



Летчика Константина Ярошенко могут перевести в другую колонию США якобы из-за его безопасности. Однако родственники ростовчанина считают, что его необходимо доставить в Россию.



Напомним, в настоящее время заключенный находится в карцере. Туда его поместили без объяснения причин после того, как Ярошенко пришел в санчасть с жалобами на расстройство желудка. По словам дочери Константина, состояние его здоровья с каждым днем ухудшается.



Решение о переводе Ярошенко в другую колонию будет принято после того, как он отбудет положенный срок в изоляторе.



Напомним, Константин Ярошенко отбывает наказание в тюрьме США. Он был обвинен в якобы перевозке в Штаты четырех тонн кокаина из Венесуэлы транзитом через Либерию.