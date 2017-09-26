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«Лексус» за 2 млн. рублей сожгли в Таганроге

«Лексус» за 2 млн. рублей сожгли в Таганроге
«Лексус» стоимостью 2 миллиона рублей подожгли в Таганроге. ЧП случилось 28 сентября на улице Мичурина 3 около 4 часов утра.

Как рассказал хозяин иномарки, он проснулся от того, что сработала сигнализация автомобиля. Выглянув в окно, мужчина увидел, что его «Лексус» полыхает. Таганрожец немедленно вызвал пожарных.

Когда машину потушили, она уже полностью выгорела. Автовладелец уверен, что его иномарку намерено подожгли.

Хозяин сгоревшего «Лексуса» ищет возможных свидетелей происшествия. Если кто-то видел, что произошло с автомобилем, он просит позвонить по телефону: 89185501327, Игорь.

«Лексус» за 2 млн. рублей сожгли в Таганроге«Лексус» за 2 млн. рублей сожгли в Таганроге«Лексус» за 2 млн. рублей сожгли в Таганроге«Лексус» за 2 млн. рублей сожгли в Таганроге

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