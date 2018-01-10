«Лексус RX» сгорел в Ростовской области
Фото: Angvremya.ru
В Чертковском районе Ростовской области сгорел «Лексус RX».
Возгорание произошло в посёлке Чертково на улице Мира. Автомобиль загорелся около четырёх часов утра 11 января. Огонь распространился по всему периметру иномарки. По данным ГУ МЧС Ростовской области, площадь пожара составила 4 квадратных метра.
На место происшествия прибыли одна единица спецтехники и трое спасателей. Им понадобилось порядка 10 минут, чтобы ликвидировать возгорание.
В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.