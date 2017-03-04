Легковушка врезалась в автобус с пассажирами в Ростове





В Ростове легковой автомобиль врезался в автобус с пассажирами. ДТП произошло около 18 часов 4 марта.



По предварительным данным, 53-летний водитель «ВАЗ-2105» врезался в автобус «Мерседес», следовавший по маршруту № 83. Столкновение произошло в районе дома 10А по проспекту Королева. За рулём автобуса находился 29-летний водитель.

- В результате ДТП пострадал мужчина, управлявший легковым автомобилем, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В момент аварии в автобусе находились шесть пассажиров, никто из них не пострадал.



По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.