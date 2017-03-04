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Легковушка врезалась в автобус с пассажирами в Ростове

Легковушка врезалась в автобус с пассажирами в Ростове

В Ростове легковой автомобиль врезался в автобус с пассажирами. ДТП произошло около 18 часов 4 марта.

По предварительным данным, 53-летний водитель «ВАЗ-2105» врезался в автобус «Мерседес», следовавший по маршруту № 83. Столкновение произошло в районе дома 10А по проспекту Королева. За рулём автобуса находился 29-летний водитель.
- В результате ДТП пострадал мужчина, управлявший легковым автомобилем, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В момент аварии в автобусе находились шесть пассажиров, никто из них не пострадал.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

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