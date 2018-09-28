Авторизация

Регистрация


  • USD 65.59
  • EUR 76.23
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Легковушка сгорела на мосту в Шахтах: видео

Легковушка сгорела на мосту в Шахтах: видео

В Шахтах во время движения загорелся автомобиль. «ВАЗ-2104» вспыхнул во время пересечения дамбы через реку Грушевка.

ЧП произошло 30 сентября около 10 часов утра, сообщает DonDay Шахты. По словам очевидцев, сначала из-под капота легковушки повалил дым, а затем наружу вырвался огонь. Водитель успел покинуть машину до того, как её полностью охватило пламя.

Место пожара оцепили сотрудники ГИБДД. На место прибыли четыре спасателя и одна автоцистерна.

В результате происшествия никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают дознаватели Госпожнадзора.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.