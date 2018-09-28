Легковушка сгорела на мосту в Шахтах: видео
В Шахтах во время движения загорелся автомобиль. «ВАЗ-2104» вспыхнул во время пересечения дамбы через реку Грушевка.
ЧП произошло 30 сентября около 10 часов утра, сообщает DonDay Шахты. По словам очевидцев, сначала из-под капота легковушки повалил дым, а затем наружу вырвался огонь. Водитель успел покинуть машину до того, как её полностью охватило пламя.
Место пожара оцепили сотрудники ГИБДД. На место прибыли четыре спасателя и одна автоцистерна.
В результате происшествия никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают дознаватели Госпожнадзора.