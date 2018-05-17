Авторизация

Регистрация


  • USD 61.94
  • EUR 73.18
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Легковушка сбила пенсионера на велосипеде на въезде в Батайск

Легковушка сбила пенсионера на велосипеде на въезде в Батайск
На въезде в Батайск иномарка сбила пенсионера на велосипеде. ДТП произошло 19 мая около 11:20.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области, 29-летняя девушка на «Киа Сид» допустила наезд на двигавшегося в том же направлении 76-летнего мужчину на велосипеде. В результате происшествия пенсионер получил травмы. Пострадавшего госпитализировали на скорой.
- По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - добавили в ведомстве.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.