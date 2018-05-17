Легковушка сбила пенсионера на велосипеде на въезде в Батайск



На въезде в Батайск иномарка сбила пенсионера на велосипеде. ДТП произошло 19 мая около 11:20.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области, 29-летняя девушка на «Киа Сид» допустила наезд на двигавшегося в том же направлении 76-летнего мужчину на велосипеде. В результате происшествия пенсионер получил травмы. Пострадавшего госпитализировали на скорой.

- По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - добавили в ведомстве.