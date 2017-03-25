Легковушка лоб в лоб столкнулась с маршруткой в Ростове: пострадали двое





В Ростове «ВАЗ-2110» протаранил маршрутное такси. Лобовое столкновение произошло на улице Ларина около 22 часов 26 марта.



35-летний водитель «десятки» в районе дома № 18 врезался в микроавтобус, следовавший по маршруту № 47 «Стартовая д.18 - Центральный Рынок». В момент ДТП в общественном транспорте находились 15 пассажиров.

- В результате происшествия пострадал водитель «ВАЗа» и 22-летняя пассажирка микроавтобуса «Хендай Каунти», - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.



В ГИБДД добавили, что по факту аварии начата проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.