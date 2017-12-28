Легковушка дотла сгорела в Ростовской области



Фото: Ulpressa.ru

«ВАЗ-2112» дотла сгорел в Ростовской области. Пожар произошёл в Родионово-Несветайском районе 3 января.



Легковушка загорелась в Барило-Крепинской слободе около 9 часов утра. Огонь распространился по всему периметру автомобиля. Площадь пожара составила семь квадратных метров. На тушение выехали две единицы техники и восемь спасателей. Пожарные ликвидировали пламя, однако «двенадцатая» успела полностью выгореть.



Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.