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Легковушка дотла сгорела в Ростовской области

Легковушка дотла сгорела в Ростовской области
Фото: Ulpressa.ru
«ВАЗ-2112» дотла сгорел в Ростовской области. Пожар произошёл в Родионово-Несветайском районе 3 января.

Легковушка загорелась в Барило-Крепинской слободе около 9 часов утра. Огонь распространился по всему периметру автомобиля. Площадь пожара составила семь квадратных метров. На тушение выехали две единицы техники и восемь спасателей. Пожарные ликвидировали пламя, однако «двенадцатая» успела полностью выгореть.

Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

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