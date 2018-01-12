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Льдина протаранила иномарку на трассе под Ростовом и задела водителя: видео

Льдина протаранила иномарку на трассе под Ростовом и задела водителя: видео
Льдина протаранила иномарку на трассе под Ростовом и задела водителя. Авария произошла днем 13 января на автомагистрали М-4 «Дон» возле Аксая.

Как рассказала родственница водителя легковушки Валентина Максимова, 25-летний Николай ехал на «Рено Сандеро» в поселок Александровка. В какой-то момент с крыши встречной фуры сорвался кусок льда и влетел в лобовое стекло иномарки. Глыба насквозь пролетела через салон, задев голову парня, он чудом остался жив.

- Льдина задела голову Коли, из-за разлетевшихся осколков льда и стекла у него ссадины и царапины по всему телу, - отметила Валентина. – Можно сказать, что мужу сестры повезло. Ведь если бы он не успел вовремя увернуться, то погиб.

Родные пострадавшего обратились в полицию, но там произошедшее назвали форс-мажором и закрыли дело. Близким молодого человека приходится разбираться во всем самостоятельно. Они узнали, какой компании принадлежит злосчастный грузовик, и теперь пытаются связаться с ее представителями.

Родные Николая также ищут свидетелей случившегося. Всех, кто видел момент происшествия или номера фуры, просят позвонить по телефону: 8-908-505-92-94 (Валерия).

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