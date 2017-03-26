«Лада» съехала в кювет и врезалась в дерево в Ростовской области: четверо пострадали





«Лада Приора» съехала в кювет и врезалась в дерево в Ростовской области. ДТП случилось вечером 28 марта на 30 километре трассы Ростов-Волгодонск в Багаевском районе.



По данным пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, водитель «Лады» не справился с управлением, в результате чего съехал с дороги и врезался в дерево. В аварии пострадали четверо: сам 19-летний автомобилист, его 20-летний друг, две девушки 18 и 19 лет.



Всю компанию молодых людей с травмами отвезли в больницу.