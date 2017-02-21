«Лада-Приора» снесла дерево на улице Российской в Ростове





«Лада- Приора» снесла дерево на улице Российской в Ростове. 21 февраля около половины восьмого утра водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и вылетел за пределы дороги. «Лада» врезалась в растущее возле дороги небольшое дерево. Фотографию с места происшествия в редакцию Rostov.ru прислал очевидец Женя Литовченко.



«Лада-Приора» получила небольшие механические повреждения, а вот дереву повезло намного меньше- оно просто сломалось. По словам очевидцев, водитель автомобиля не пострадал.