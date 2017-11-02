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«Лада Приора» протаранила маршрутку в Ростове

«Лада Приора» протаранила маршрутку в Ростове

В Ростове «Лада Приора» протаранила маршрутку. ДТП произошло около 22 часов 3 ноября на проспекте Нагибина.

По словам очевидцев происшествия, водитель легковушки на большой скорости врезался в микроавтобус «Хендай Каунти», ехавший впереди. ВАЗ также задел стоявший на соседней полосе автомобиль.

В результате происшествия серьёзно никто не пострадал. Но от удара несколько стоявших в маршрутке пассажиров упали. Серьёзные механические повреждения получили микроавтобус и «Приора».

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