«Лада Приора» протаранила маршрутку в Ростове





В Ростове «Лада Приора» протаранила маршрутку. ДТП произошло около 22 часов 3 ноября на проспекте Нагибина.



По словам очевидцев происшествия, водитель легковушки на большой скорости врезался в микроавтобус «Хендай Каунти», ехавший впереди. ВАЗ также задел стоявший на соседней полосе автомобиль.



В результате происшествия серьёзно никто не пострадал. Но от удара несколько стоявших в маршрутке пассажиров упали. Серьёзные механические повреждения получили микроавтобус и «Приора».