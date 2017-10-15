«Лада Калина» опрокинулась в Ростовской области: пострадал ребенок



«Лада Калина» перевернулась в Ростовской области: пострадал ребенок. ДТП случилось на 55-м километре автодороги Ростов - Волгодонск 17 октября примерно в 12.00.



По предварительным данным, 33-летняя женщина-водитель, не справившись с управлением, съехала на обочину. От этого авто опрокинулось. В аварии пострадал 8-летний ребенок. Серьезных травм ему удалось избежать благодаря ремню безопасности.



- По факту аварии проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Устанавливаются все обстоятельства происшествия.