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«Лада Калина» опрокинулась в Ростовской области: пострадал ребенок

«Лада Калина» опрокинулась в Ростовской области: пострадал ребенок
«Лада Калина» перевернулась в Ростовской области: пострадал ребенок. ДТП случилось на 55-м километре автодороги Ростов - Волгодонск 17 октября примерно в 12.00.

По предварительным данным, 33-летняя женщина-водитель, не справившись с управлением, съехала на обочину. От этого авто опрокинулось. В аварии пострадал 8-летний ребенок. Серьезных травм ему удалось избежать благодаря ремню безопасности.

- По факту аварии проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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