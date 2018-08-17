Кумженская роща горит на площади 1 000 квадратных метров



Кумженская роща горит на площади 1 000 квадратных метров. Пожар начался около 17 часов 21 августа.



По предварительной информации, в этом районе загорелась сухая трава. Огонь мгновенно распространился по огромной площади, так что его видели жители многоэтажек в радиусе нескольких километров.



- В настоящее время четыре пожарных расчета занимаются тушением возгорания, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. – Угрозы распространения огня нет.