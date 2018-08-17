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Кумженская роща горит на площади 1 000 квадратных метров

Кумженская роща горит на площади 1 000 квадратных метров
Кумженская роща горит на площади 1 000 квадратных метров. Пожар начался около 17 часов 21 августа.

По предварительной информации, в этом районе загорелась сухая трава. Огонь мгновенно распространился по огромной площади, так что его видели жители многоэтажек в радиусе нескольких километров.

- В настоящее время четыре пожарных расчета занимаются тушением возгорания, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. – Угрозы распространения огня нет.

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