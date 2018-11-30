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Кубанец приехал в Ростовскую область к родственникам и устроил разбой

Кубанец приехал в Ростовскую область к родственникам и устроил разбой
В Волгодонске полицейские задержали жителя Краснодраского края, устроившего разбой.

На днях в отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила о нападении.

Выяснилось, что 33-летний мужчина приехал в Волгодонск к родственникам. Будучи пьяным, он шёл по частному сектору. Вдруг он увидел дом с незапертыми воротами. Тогда кубанец пробрался в здание и захотел что-то украсть.

От шума проснулся хозяин дома. Он попытался оказать сопротивление грабителю. Однако тот схватил со стола кухонный нож и несколько раз пырнул им мужчину. Далее злоумышленник похитил мобильный телефон и убежал.

Услышав крики и грохот, проснулась жена потерпевшего. Она и вызвала правоохранителей.

- Полицейские смогли задержать подозреваемого, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Пострадавший был госпитализирован с ножевыми ранениями.

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