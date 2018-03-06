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Крупный пожар в кафе «Добрый Али» потушили в Аксае

Крупный пожар в кафе «Добрый Али» потушили в Аксае
В Аксае потушили крупный пожар в кафе. Возгорание произошло в заведении «Добрый Али» на Аксайском проспекте.

Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы около половины второго дня 8 марта. Горение происходило на площади 120 квадратных метров. Прибывшие спасатели присвоили пожару третий ранг сложности из пяти возможных.

К 14:20 пламя распространилось на 600 квадратных метров. Ликвидировать открытое горение пожарным удалось к 15 часам. Через несколько минут пожар был полностью потушен.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Причины возгорания устанавливаются.

К тушению привлекались 29 спасателей и девять единиц техники.

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