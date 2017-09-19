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Крупный пожар в центре Ростова в гостинице «Торн хаус» ликвидирован

Крупный пожар в центре Ростова в гостинице «Торн хаус» ликвидирован
Крупный пожар в центре Ростова в гостинице «Торн хаус», расположенной в переулке Семашко, ликвидирован.
- В 16.56 объявлена ликвидация открытого горения, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - К ликвидации пожара привлекались 75 человек личного состава и 25 единиц техники.

Горение происходило по всему периметру здания на площади 840 кв.м. Из соседнего с отелем многоквартирного дома были эвакуированы жильцы, всего около 100 человек. Отметим, что между многоэтажкой и гостиницей отсутствовал противопожарный разрыв. Отель был построен вплотную к жилому дому. Кроме того, эвакуировали расположенный поблизости детский сад.

Быстрому распространению огня способствовал горючий, легковоспламеняющийся материал с токсичными элементами, которым был оформлен фасад. Пламя быстро распространилось по всему периметру и вышло на кровлю. Людям приходилось прыгать из окон, чтобы спастись.

Во время тушения в здании были обнаружены тела мужчины и женщины, которые работали в «Торн Хаус» администраторами.

Добавим, что в пожаре сгорели семь припаркованных автомобилей. Но их могло быть и больше, если бы не очевидцы, которые отталкивали стоящие машина на безопасное расстояние.



Фото: Максим Иванов
Крупный пожар в центре Ростова в гостинице «Торн хаус» ликвидированКрупный пожар в центре Ростова в гостинице «Торн хаус» ликвидированКрупный пожар в центре Ростова в гостинице «Торн хаус» ликвидированКрупный пожар в центре Ростова в гостинице «Торн хаус» ликвидирован

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