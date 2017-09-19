Крупный пожар в центре Ростова в гостинице «Торн хаус» ликвидирован



Крупный пожар в центре Ростова в гостинице «Торн хаус», расположенной в переулке Семашко, ликвидирован.

- В 16.56 объявлена ликвидация открытого горения, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - К ликвидации пожара привлекались 75 человек личного состава и 25 единиц техники.



Горение происходило по всему периметру здания на площади 840 кв.м. Из соседнего с отелем многоквартирного дома были эвакуированы жильцы, всего около 100 человек. Отметим, что между многоэтажкой и гостиницей отсутствовал противопожарный разрыв. Отель был построен вплотную к жилому дому. Кроме того, эвакуировали расположенный поблизости детский сад.



Быстрому распространению огня способствовал горючий, легковоспламеняющийся материал с токсичными элементами, которым был оформлен фасад. Пламя быстро распространилось по всему периметру и вышло на кровлю. Людям приходилось прыгать из окон, чтобы спастись.



Во время тушения в здании были обнаружены тела мужчины и женщины, которые работали в «Торн Хаус» администраторами.



Добавим, что в пожаре сгорели семь припаркованных автомобилей. Но их могло быть и больше, если бы не очевидцы, которые отталкивали стоящие машина на безопасное расстояние.







Фото: Максим Иванов

