Крупный пожар на складе в Ростове спасатели ликвидируют больше 5 часов





В Ростове пожарные ликвидируют крупный пожар на складе резино-технических изделий запасных частей. Возгорание произошло около двух часов ночи 10 марта в складских помещениях на улице Менжинского 2.



Огнём охвачены третий и четвёртый этаж пятиэтажного здания. Общая площадь пожара составила 800 квадратных метров.

- В 2:28 был объявлен 2-ой ранг пожара, через 20 минут – 3-й. В 07:26 пожарные локализовали возгорание, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. - В 07:47 было ликвидировано открытое горение.



На месте происшествия работает 24 единицы техники и 72 спасателя.



По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. В донском спасательном ведомстве отмечают, что угрозы жилым домам нет. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ воздуха не превышены.



Обстановка на месте тушения крупного пожара в настоящее время уточняется.







