Авторизация

Регистрация


  • USD 57.51
  • EUR 67.89
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

Крупный пожар на рынке «Атлант» в Ростове ликвидирован

Крупный пожар на строительном рынке «Атлант» в Ростове ликвидирован.
Крупный пожар на рынке «Атлант» в Ростове ликвидирован
Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, ликвидация открытого горения объявлена в 19:07.
- Общая площадь пожара составила 1 400 кв. м, - добавили в ведомстве, - информация уточняется.

Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Пожарные занимаются проливкой горевших площадей, чтобы избежать повторного возгорания.

Напомним, пожар начался 22 октября около 14:30 в одном из торговых павильонов, расположенных на территории рынка «Атлант». Огонь быстро распространился на площадь 1 000 кв. м. Пламенем были повреждены десятки торговых точек.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.