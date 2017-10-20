Крупный пожар на рынке «Атлант» в Ростове ликвидирован

Крупный пожар на строительном рынке «Атлант» в Ростове ликвидирован.



Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, ликвидация открытого горения объявлена в 19:07.

- Общая площадь пожара составила 1 400 кв. м, - добавили в ведомстве, - информация уточняется.



Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Пожарные занимаются проливкой горевших площадей, чтобы избежать повторного возгорания.



Напомним, пожар начался 22 октября около 14:30 в одном из торговых павильонов, расположенных на территории рынка «Атлант». Огонь быстро распространился на площадь 1 000 кв. м. Пламенем были повреждены десятки торговых точек.