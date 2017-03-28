Авторизация

Регистрация
  • USD 56.38
  • EUR 60.59
Новости

Происшествия

0

Крупный пожар на площади 450 кв. м. потушили в Ростове

Крупный пожар на площади 450 кв. м. потушили в Ростове
В Ростове-на-Дону ликвидирован крупный пожар на площади 450 кв. м. Огонь вспыхнул примерно в два часа дня в переулке Актюбинском. Сначала загорелся двухэтажный кирпичный дом, затем огонь перекинулся на деревянную постройку.

Крупный пожар на площади 450 кв. м. потушили в Ростове

Пожару был присвоен второй ранг сложности. В 15:46 спасатели локализовали возгорание на площади 450 кв.м. А в 16:25 полностью потушили.

Крупный пожар на площади 450 кв. м. потушили в Ростове

Как сообщили в главном управлении МЧС Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал.
В тушении были задействованы 56 человек и 16 единиц техники.

Крупный пожар на площади 450 кв. м. потушили в Ростове

Причину пожара ещё предстоит установить дознавателям пожарного надзора.

Крупный пожар на площади 450 кв. м. потушили в РостовеКрупный пожар на площади 450 кв. м. потушили в РостовеКрупный пожар на площади 450 кв. м. потушили в РостовеКрупный пожар на площади 450 кв. м. потушили в РостовеКрупный пожар на площади 450 кв. м. потушили в РостовеКрупный пожар на площади 450 кв. м. потушили в РостовеКрупный пожар на площади 450 кв. м. потушили в РостовеКрупный пожар на площади 450 кв. м. потушили в РостовеКрупный пожар на площади 450 кв. м. потушили в РостовеКрупный пожар на площади 450 кв. м. потушили в РостовеКрупный пожар на площади 450 кв. м. потушили в РостовеКрупный пожар на площади 450 кв. м. потушили в РостовеКрупный пожар на площади 450 кв. м. потушили в РостовеКрупный пожар на площади 450 кв. м. потушили в Ростове

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!