Крупный пожар на площади 450 кв. м. потушили в Ростове



В Ростове-на-Дону ликвидирован крупный пожар на площади 450 кв. м. Огонь вспыхнул примерно в два часа дня в переулке Актюбинском. Сначала загорелся двухэтажный кирпичный дом, затем огонь перекинулся на деревянную постройку.







Пожару был присвоен второй ранг сложности. В 15:46 спасатели локализовали возгорание на площади 450 кв.м. А в 16:25 полностью потушили.







Как сообщили в главном управлении МЧС Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал.

В тушении были задействованы 56 человек и 16 единиц техники.







Причину пожара ещё предстоит установить дознавателям пожарного надзора.



