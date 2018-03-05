Крупный пожар на парковке в Ростове тушили всю ночь



В Ростове ночью 6 марта ликвидировали крупный пожар на многоуровневой парковке.



Возгорание произошло на втором этаже трёхэтажного здания на улице Закруткина, 67-в, в Пролетарском районе города. По информации ГУ МЧС Ростовской области, сообщение о происшествии поступило в оперативные службы около 23 часов.



Через два часа после прибытия на место спасателей пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. К двум часам ночи пожарные локализовали пламя на площади 1 500 квадратных метров.

- В 03.21 была объявлена ликвидация открытого горения, - сообщили в донском управлении МЧС. - В 05.38 объявлена полная ликвидация.



К тушению привлекались 60 спасателей и 17 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.