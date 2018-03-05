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Крупный пожар на парковке в Ростове тушили всю ночь

Крупный пожар на парковке в Ростове тушили всю ночь
В Ростове ночью 6 марта ликвидировали крупный пожар на многоуровневой парковке.

Возгорание произошло на втором этаже трёхэтажного здания на улице Закруткина, 67-в, в Пролетарском районе города. По информации ГУ МЧС Ростовской области, сообщение о происшествии поступило в оперативные службы около 23 часов.

Через два часа после прибытия на место спасателей пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. К двум часам ночи пожарные локализовали пламя на площади 1 500 квадратных метров.
- В 03.21 была объявлена ликвидация открытого горения, - сообщили в донском управлении МЧС. - В 05.38 объявлена полная ликвидация.

К тушению привлекались 60 спасателей и 17 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

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