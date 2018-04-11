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Кран встал «на дыбы» в Ростовской области

Кран встал «на дыбы» в Ростовской области
Кран встал «на дыбы» в Ростовской области. Курьезный случай произошел днем 12 апреля недалеко от села Койсуг Азовского района.

По словам очевидцев, водитель крана вытягивал ЗИЛ. Однако он не рассчитал силу и не поставил опоры. В итоге машина буквально встала «на дыбы». Кабина крана смотрела в небо, будто готовится ко взлету.

Все местные службы Азовского района сообщают, что аварийный автомобиль им не принадлежит. Поэтому кто будет отвечать за него – неизвестно.

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