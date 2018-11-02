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Кран поднял одну из затонувших секций моста в Ростове

Кран поднял одну из затонувших секций моста в Ростове
В донской столице кран поднял одну из затонувших частей понтонного моста. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

На месте происшествия работают 37 спасателей и 12 единиц техники. Сотрудники экстренных служб уже эвакуировали людей. В скором времени будут перегонять оставленные авто.

Напомним, 4 ноября несколько сотен ростовчан и гостей города оказались отрезанными от города благодаря затонувшему мосту на Зеленом острове. Пять плавсредств и спасатели после случившегося эвакуировали людей на правый берег.

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