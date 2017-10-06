Коробку с котёнком приняли за бомбу в центре Ростова





Коробку с котёнком приняли за бомбу в центре Ростова.



Днём 9 октября в полицию поступило сообщение о подозрительной коробке, оставленной у здания военной прокуратуры на улице Пушкинской. Прибывшие на место взрывотехники и кинологи с собаками исследовали бесхозный предмет. Никаких взрывоопасных предметов или веществ обнаружено не было. В коробке оказался маленький котёнок. По всей видимости, животное провело немало времени в картонном ящике. От нехватки воздуха четырехлапый даже не мяукал.



Неравнодушные ростовчане отнесли котёнка в ветеринарную клинику. Он находится в тяжёлом состоянии.



Горожане предполагают, что животное подбросили в котокафе, расположенное неподалёку.