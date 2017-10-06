Авторизация

Регистрация


  • USD 57.76
  • EUR 67.53
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

Коробку с котёнком приняли за бомбу в центре Ростова

Коробку с котёнком приняли за бомбу в центре Ростова

Коробку с котёнком приняли за бомбу в центре Ростова.

Днём 9 октября в полицию поступило сообщение о подозрительной коробке, оставленной у здания военной прокуратуры на улице Пушкинской. Прибывшие на место взрывотехники и кинологи с собаками исследовали бесхозный предмет. Никаких взрывоопасных предметов или веществ обнаружено не было. В коробке оказался маленький котёнок. По всей видимости, животное провело немало времени в картонном ящике. От нехватки воздуха четырехлапый даже не мяукал.

Неравнодушные ростовчане отнесли котёнка в ветеринарную клинику. Он находится в тяжёлом состоянии.

Горожане предполагают, что животное подбросили в котокафе, расположенное неподалёку.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.