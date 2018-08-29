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Контрабандиста с ампулами задержали на границе в Ростовской области

Контрабандиста с ампулами задержали на границе в Ростовской области
Контрабандиста задержали на границе в Ростовской области. Инцидент произошел на пропускном пункте «Донецк» 29 августа.

По предварительным данным, гражданина Украины на автомобиле «Фольксваген Транспортер» остановили на границе. В машине нашли 50 ампул «Налбуфина». Лекарство является психотропным и ограничено к ввозу в Россию.
- Водитель автомобиля задержан, - отметили в Пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств и психотропных веществ».

В случае, если мужчину признают виновным, ему может грозить лишение свободы до 7 лет и штраф в размере 1 миллиона рублей.

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