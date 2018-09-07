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Компания подростков устроила фотосессию на фоне пожара в Ростовской области

Компания подростков устроила фотосессию на фоне пожара в Ростовской области
Компания подростков устроила фотосессию на фоне пожара в Ростовской области. Заброшенное здание бывшего комбината загорелось 8 сентября в Каменске-Шахтинском.

По предварительной информации, огонь распространился по зданию в считанные минуты. Работающие на месте пожарные смогли справиться с возгоранием лишь через час.

В результате пожара никто не пострадал. Однако огонь, полыхающий в ночном городе, привлек толпу подростков. Ребята устроили фотосессию на фоне полыхающего здания. Выложив в социальные сети снимки, один из парней подписал их: «Пожар пожаром, но фоточек надо запилить».
Компания подростков устроила фотосессию на фоне пожара в Ростовской областиКомпания подростков устроила фотосессию на фоне пожара в Ростовской областиКомпания подростков устроила фотосессию на фоне пожара в Ростовской области

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