Компания подростков устроила фотосессию на фоне пожара в Ростовской области



Компания подростков устроила фотосессию на фоне пожара в Ростовской области. Заброшенное здание бывшего комбината загорелось 8 сентября в Каменске-Шахтинском.



По предварительной информации, огонь распространился по зданию в считанные минуты. Работающие на месте пожарные смогли справиться с возгоранием лишь через час.



В результате пожара никто не пострадал. Однако огонь, полыхающий в ночном городе, привлек толпу подростков. Ребята устроили фотосессию на фоне полыхающего здания. Выложив в социальные сети снимки, один из парней подписал их: «Пожар пожаром, но фоточек надо запилить».

