Коллекционные 100-рублевые купюры продают в Ростове по завышенной цене



Коллекционные 100-рублевые купюры продают в Ростове по завышенной цене. Стоимость банкноты колеблется от 200 до 700 рублей.



Так, на сайте опубликованы несколько десятков предложений о продаже. Каждый продавец отмечает, что купюры выпущены ограниченным тиражом. Но тем не менее некоторые имеют на руках тысячу листов.



Также в продаже есть 25-рублевые купюры с изображением волка Забиваки. Такие монеты продают по цене от 100 рублей.