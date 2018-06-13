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Коллекционные 100-рублевые купюры продают в Ростове по завышенной цене

Коллекционные 100-рублевые купюры продают в Ростове по завышенной цене
Коллекционные 100-рублевые купюры продают в Ростове по завышенной цене. Стоимость банкноты колеблется от 200 до 700 рублей.

Так, на сайте опубликованы несколько десятков предложений о продаже. Каждый продавец отмечает, что купюры выпущены ограниченным тиражом. Но тем не менее некоторые имеют на руках тысячу листов.

Также в продаже есть 25-рублевые купюры с изображением волка Забиваки. Такие монеты продают по цене от 100 рублей.

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