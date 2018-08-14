Количество пострадавших при взрыве в шахте в Ростовской области увеличилось до пяти



В результате взрыва в шахте «Обуховской» в городе Зверево под завалами оказались шесть человек. Один из них погиб. Все пострадавшие и погибший уже подняты на поверхность. Об этом сообщили в донском управлении МЧС.

- На месте работали горноспасатели. В настоящее время все пострадавшие подняты на поверхность и госпитализированы в ЦГБ Зверево, - уточнили в ведомстве.



По предварительной информации, у троих горняков контузия, еще двое находятся в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжёлом состоянии.



Напомним, взрыв произошёл около 17 часов 16 августа. По предварительным данным, во время проходческих работ сдетонировали взрывчатые вещества.



На месте происшествия сейчас работают следователи. Все обстоятельства случившегося выясняются.