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Количество пострадавших при взрыве в шахте в Ростовской области увеличилось до пяти

Количество пострадавших при взрыве в шахте в Ростовской области увеличилось до пяти
В результате взрыва в шахте «Обуховской» в городе Зверево под завалами оказались шесть человек. Один из них погиб. Все пострадавшие и погибший уже подняты на поверхность. Об этом сообщили в донском управлении МЧС.
- На месте работали горноспасатели. В настоящее время все пострадавшие подняты на поверхность и госпитализированы в ЦГБ Зверево, - уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, у троих горняков контузия, еще двое находятся в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжёлом состоянии.

Напомним, взрыв произошёл около 17 часов 16 августа. По предварительным данным, во время проходческих работ сдетонировали взрывчатые вещества.

На месте происшествия сейчас работают следователи. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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