Кофе-автомобиль сгорел в Ростове



В Ростове предприниматель лишился кофе-автомобиля. Машина по изготовлению и продаже кофе полностью сгорела.



Пожар произошёл на улице Державинской 10 ноября. По словам хозяина транспортного средства, причиной возгорания стала неисправность. Огонь практически полностью уничтожил автомобиль. При пожаре никто не пострадал.



Добавим, что в этот же день в Хуторском хуторе Зимовниковского района сгорела «Лада Веста». Автомобиль был охвачен пламенем на площади шесть квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. В тушении были задействованы одна единица техники и два спасателя. Причина пожара устанавливается.